Suicide Squad, perché Ryan Gosling rifiutò il ruolo di Joker?

Quanti Joker abbiamo visto sul grande schermo? Da Jack Nicholson a Joaquin Phoenix, passando ovviamente per Jared Leto e Heath Ledger, il celebre villain di Batman ha goduto delle interpretazioni di attori amatissimi dal grande pubblico. Non tutti sanno, però, che anche Ryan Gosling avrebbe potuto far parte della lista.

Torniamo indietro di qualche anno, dritti alle prime fasi della produzione di Suicide Squad: il casting del film di David Ayer dovette infatti confrontarsi anche con la scelta dell'attore che avrebbe prestato il volto a un Joker che, pur non disponendo di un minutaggio importante, sarebbe risultato importantissimo per la promozione del film.

La scelta, come sappiamo, ricadde su di un Jared Leto che qualche anno dopo avrebbe ricevuto più critiche che complimenti per la sua performance: inizialmente, però, i produttori avevano deciso di puntare proprio sulla star di La La Land e Drive per dar vita a questa nuova versione della nemesi di Batman. Quale fu il motivo del cambio di rotta, dunque?

La decisione è da imputare a Gosling stesso: l'attore, infatti, non era convinto di voler firmare un accordo che lo legasse alla produzione per più di un film, per cui la cosa finì per cadere nel vuoto. Decisione giusta o sbagliata? A voi l'ardua sentenza! Proprio Joker, intanto, è apparso in alcune foto della Ayer Cut di Suicide Squad.