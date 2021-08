Suicide Squad, perché Harley Quinn e Deadshot si innamorano? Proviamo a vederci chiaro

I recenti leak della Ayer Cut di Suicide Squad hanno svelato che nella versione originale del cinecomic DC, che adesso i fan stanno chiedendo a gran voce, era prevista anche una storia d'amore tra Harley Quinn e Deadshot, i personaggi interpretati da Margot Robbie e Will Smith.

Ayer aveva già preso anticipato una storia d'amore tra i due personaggi, ma le pagine di sceneggiatura arrivate online e la foto del bacio Harley e Deadshot hanno aumentato le richieste per il cut del regista di Suicide Squad da parte dei fan. C'è da dire che una storia d'amore tra Deadshot e Harley appare del tutto razionale, poiché i due personaggi iniziano a rispettarsi l'un l'altro durante la narrazione anche nel film voluto dallo studio, e come noto la storia pianificata da David Ayer includeva una partecipazione di Joker di Jared Leto molto maggiore.

Deadshot è il primo a confortare Harley dopo l'incidente in elicottero di Joker, empatizzando con la sua apparente perdita. Guardando il film della Warner Bros. sembra anche evidente dove la storia d'amore fosse originariamente prevista nella Ayer Cut, ovvero quando il duo condivide un momento tranquillo su una tromba delle scale prima del tentativo fallito di Joker di salvare Harley, quando lei successivamente chiede a Deadshot se ha un "succhiotto", controllandosi il collo. Nel frattempo, recenti indiscrezioni confermano che i due si sarebbero baciati di nuovo dopo aver sconfitto l'Incantatrice.

Inoltre, sappiamo che il taglio teatrale di Suicide Squad ha omesso tantissimi abusi di Harley da parte di Joker, ed è possibile che nella Ayer Cut Harley trovi in Deadshot un partner che finalmente la rispetti. Tra l'altro il regista in passato aveva citato il film d'animazione del 2014 Batman: Assault on Arkham come una delle fonti di ispirazione del suo film, e vale la pena notare che in quel film animato della DC Harley e Deadshot ebbero una breve liaison. Le pagine del copione trapelate online rivelano un confronto tra Joker e Deadshot, col personaggio di Leto che minaccia quello di Smith, e anticipano anche che Harley avrebbe lasciato Joker durante il climax del film. Certo lanciarsi in una nuova relazione non è necessariamente il modo migliore per Harley di ottenere l'indipendenza dal suo amante violento, tuttavia è facile capire come, tramite Deadshot, avrebbe mostrato che le sue priorità stavano iniziando a cambiare dopo essersi resa conto di quanto il Joker l'abbia torturata.

