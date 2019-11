Suicide Squad: parole di elogio di David Ayer per Jared Leto

David Ayer è intervenuto per elogiare Jared Leto dopo le critiche dei fan in merito a dei commenti del regista in un video del film. Per poter interpretare il Joker, Leto si è sottoposto ad una serie di test al trucco e in video per arrivare al look adatto al personaggio. Questo processo di trasformazione è finito nel video backstage.

Nel corso del video si sente il regista dire a Jared Leto:"Sei libero, amico mio" dopo che l'attore si è tagliato i capelli per il film.

Questo commento ha spinto un fan a contattare David Ayer e a chiedergli cosa intendesse con quell'affermazione, sostenendo che Leto ha raggiunto lo status di celebrità e non abbia nulla per cui ritenersi libero.

Ayer ha risposto all'assurda questione, dichiarando di aver semplicemente suggerito a Jared Leto di essere finalmente libero di non doversi curare troppo dei capelli lunghi, precedenti al taglio per il ruolo del Joker, approfittandone per elogiare l'attore, definito 'gentile, intelligente e talentuoso'.



Inizialmente si era pensato ad un nuovo film dedicato esclusivamente al Joker di Jared Leto ma l'insuccesso di Suicide Squad ha rallentato e poi definitivamente accantonato il progetto, dando spazio ad un film totalmente slegato dal precedente, con protagonista Joaquin Phoenix. David Ayer si è definito ancora molto critico su Suicide Squad e in precedenza ha pubblicato anche una foto inedita del tormentato e tanto discusso Joker di Jared Leto.