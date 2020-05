Suicide Squad, onore tra registi: James Gunn supporta l'eventuale uscita della Ayer Cut

L'annuncio dell'uscita della Zack Snyder's Justice League su HBO Max nel corso del 2021 ha aperto un vero vaso di pandora, dove i mali del mondo sono però sostituiti dall'amarezza di altri registi e di moltissimi fan nel non aver potuto vedere come Snyder le loro director's cut prendere vita, compreso il povero David Ayer.

Nelle ultime ore, tra una petizione per la versione di 4 ore di Star Wars: La vendetta dei Sith e tanti altri commenti via social, Ayer è infatti intervenuto per rispondere a Steven Weintraub di Collider, sottolineando "quanto sarebbe catartico per lui lavorare alla director's cut di Suicide Squad, molto semplice da completare e che lo aiuterebbe a non essere più preso a calci nei denti per un film in verità tagliuzzato da altri".



Dopo questo commento diffuso via Twitter, così, qualche fan ha domandato sempre via social a James Gunn, regista di The Suicide Squad, soft-reboot del franchise, quale fosse la sua posizione in merito a un'eventuale uscita della Ayer's Cut, e l'autore ha risposto con molto onore: "Mi andrebbe benissimo qualsiasi film David Ayer o Warner decidessero di distribuire, senza alcun tipo di problema".



E la risposta di Ayer non si è fatta attendere: "James, apprezzo molto il tuo commento, vada come vada questa folle corsa. Sei una bravissima persona e non mento - non vedo l'ora di vedere il tuo take su questi personaggi - sei un vero filmmaker maestro".



The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.