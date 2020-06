Suicide Squad, nuova foto mostra intimità fra Batman di Ben Affleck e Margot Robbie

Una nuova immagine estratta da una scena della Ayer Cut di Suicide Squad è emersa in queste ore online, offrendo ai fan una scena di quasi intimità tra il Batman di Ben Affleck e la Harley Quinn di Margot Robbie tagliata dal cinecomic di David Ayer.

Il Batman di Ben Affleck è apparso in Suicide Squad del 2016 per qualche breve scena, una in cui il Cavaliere Oscuro affrontava il Deadshot di Will Smith, e un'altra in cui il supereroe di Gotham City inseguiva il Joker di Jared Leto e la Harley Quinn della Robbie. L'inseguimento si concludeva con i due villain che facevano schiantare l'auto, e Batman salvava Harley tuffandosi in acqua e la rianimava con la respirazione bocca a bocca. L'immagine che trovate in calce sembrerebbe essere rubata proprio da quella situazione.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che da quando la Warner Bros. ha ufficializzato l'uscita della Zack Snyder's Justice League per il servizio di streaming on demand HBO Max, i fan si sono radunati anche a sostegno di Ayer per supportare il regista in un eventuale futuro rilascio della Ayer Cut di Suicide Squad. Sebbene il capo dei contenuti originali di HBO Max, Sarah Aubrey, non è preoccupata di stabilire un precedente pubblicando la director's cut di Snyder, Ayer ha espresso in prima persona il desiderio di pubblicare il suo montaggio del film, oltre a rivelare i cambiamenti che lo studio ha fatto, spingendosi fino ad incolpare Geoff Johns di alcune decisioni prese alle sue spalle.