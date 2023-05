Suicide Squad, Margot Robbie iniziò ad allenarsi 6 mesi prima l'inizio delle riprese!

Nonostante le critiche negative arrivate dopo la sua uscita, Suicide Squad portò ad un effettivo impegno da parte di tutti coloro che ci lavorarono. In particolare Margot Robbie fu costretta ad un lunghissimo allenamento prima dell'inizio delle riprese del discusso film.

L'Harley Quinn dell'attrice australiana, probabilmente, è una delle cose meglio riuscite della pellicola. La Robbie riuscì ad imprimere al personaggio la stessa follia della sua controparte fumettistica catturando il cuore di milioni di fan. Questo ha portato James Gunn a volerla nuovamente nel ruolo in The Suicide Squad e a realizzare uno spin-off incentrato quasi totalmente su di lei. L'attrice, per riuscire a rendere al meglio il personaggio, cominciò ad allenarsi 6 mesi prima dell'inizio delle riprese in tantissime discipline.

Partendo dalla ginnastica, passando per la boxe e l'utilizzo della armi fino alla seta aerea fu sicuramente il membro del cast che mise maggiormente anima e corpo per la buona riuscita del film. Mentre David Ayer continua a difendere il proprio final cut di Suicide Squad, la Harley Quinn di Margot Robbie sembra essere uno dei pochi personaggi della "vecchia guardia DC" che, con più probabilità, potremmo vedere anche nel nuovo universo cinematografico di James Gunn.

Per scoprire qualcosa di più riguardo una delle pellicole più discusse (e criticate) degli ultimi anni, vi consigliamo la nostra recensione di Suicide Squad. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!