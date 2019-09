Suicide Squad: Margot Robbie è Harley Quinn con il costume da giullare nella fan art

Margot Robbie indossa il costume da giullare di Harley Quinn nella fan art del primo film di Suicide Squad, diretto da David Ayer. La digital artist Double Domino si è ispirata all'apparizione originale di Harley Quinn in Batman: The Animated Series per il look. Il personaggio inizialmente era una semplice sparring partner del Joker.

Successivamente piacque talmente tanto a Bruce Timm e Paul Dini che decisero di farlo diventare un personaggio ricorrente, facendosi strada nel mondo dei fumetti DC e ora anche al cinema grazie all'interpretazione di Margot Robbie.

In Suicide Squad, Margot Robbie si vede brevemente nel classico costume da giullare di Harley Quinn mentre balla in una sequenza flashback con il Joker di Jared Leto che rendeva omaggio all'artista Alex Ross.



Le altre apparizioni nel film prendono spunto dal look moderno del personaggio e l'influenza per il design del suo outfit nasce proprio dai materiali più contemporanei. Bisognerà vedere ora quale sarà il suo look sia in Birds of Prey che in The Suicide Squad di James Gunn.

La trama di Birds of Prey dovrebbe riguardare Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), e Harley Quinn (Margot Robbie) che uniscono le forze per aiutare Cassandra Cain quando entra in possesso di un diamante appartenente ad un criminale noto come Black Mask (Ewan McGregor).

Ad agosto era stata mostrata una foto della prima prova make up di Margot Robbie nel discusso film di David Ayer; il regista ha dichiarato recentemente di essere stanco delle critiche rivolte al suo Suicide Squad.