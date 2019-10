Suicide Squad: Margot Robbie nelle foto inedite del film di David Ayer

In attesa di vederla nuovamente in Birds of Prey, il regista David Ayer ha diffuso in rete delle foto inedite di Margot Robbie durante i primi test per il trucco e costume di Harley Quinn nel primo Suicide Squad.

"Queste fanno parte dell'intento processo di test per il trucco e i costumi" ha scritto Ayer nel post che potete trovare in calce alla notizia. "E' iniziato con delle prove del mio make-up designer Alessandro Bertolazzi, è come la bozza di una sceneggiatura - come interagisce il prodotto con la pelle, l'illuminazione e l'obiettivo? Poi abbiamo fatto vari test con Margot. Ci vogliono giorni e giorni di lavoro per creare il look. Quindi deve essere ripetibile ogni giorno. Margot è un soldato, ha sopportato infiniti tentativi ed errori. Nel corso dei testo ha scoperto il personaggio."

Bertolazzi, il truccatore italiano citato dal regista, ha invio il Premio Oscar per miglior trucco e acconciatura nel 2017 proprio grazie al suo lavoro in Suicide Squad battendo la concorrenza di Star Trek Beyond e Mr. Ove.

Oltre a Birds of Prey, atteso nelle sale a febbraio 2020, la Robbie tornerà a vestire i panni di Harley Quinn nell'atteso sequel/reboot di Suicide Squad ad opera di James Gunn, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni in vista dell'uscita prevista per agosto 2021. Per altre notizie sui film vi rimandiamo alle prime foto di Idris Elba e John Cena nel film di Gunn e al trailer di Birds of Prey.