Suicide Squad, Katana posseduta dall'Incantatrice in una foto inedita della Ayer Cut

Una foto inedita in bianco e nero della Ayer Cut mostra il personaggio di Katana (Karen Fukuhara) posseduta dall'Incantatrice (Cara Delevingne) che attacca il resto del team della Suicide Squad. Ricordiamo che David Ayer ha dichiarato come la sua visione del film fosse completamente diversa da quella distribuita da Warner Bros. nelle sale.

Ecco perchè queste immagini sono assolutamente inedite, così come diverse sequenze viste anche nelle clip sono state poi eliminate dal montaggio finale del film.

Il personaggio che sembra aver subito maggiormente questi tagli è il Joker di Jared Leto, come ha confessato lo stesso David Ayer in più occasioni.



Ma un cast ricco e nutrito come quello di Suicide Squad è pieno di personaggi che hanno visto ridursi sensibilmente il minutaggio effettivo all'interno della trama del film. Tra questi anche Katana e Incantatrice.

David Ayer aveva anticipato ai fan la presenza di una scena in cui Katana viene posseduta da Incantatrice e successivamente attacca i suoi 'alleati' nel team di Suicide Squad.

In uno dei trailer del film la sequenza si intravede ma per pochi secondi e non è stata inserita poi nella narrazione conclusiva e definitiva.

In un'altra immagine dell'Ayer Cut compaiono Joker e Harley Quinn; come ricordato da Ayer stesso, il Joker di Jared Leto era ispirato ai comics. Il regista spera di poter 'copiare' il percorso di Zack Snyder e mostrare ai fan la propria versione originale di Suicide Squad.