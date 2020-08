Suicide Squad, Karen Fukuhara stupefatta: 'Hanno annunciato la Ayer Cut?'

Karen Fukuhara, che ha interpretato Katana nel cinecomic della DC Films Suicide Squad, uscito originariamente nel 2016, ha rivelato che un poster fan-made scovato in rete era così convincente che l'ha spinta a credere che la Ayer Cut fosse stata annunciata ufficialmente.

Parlando con Radio Times in occasione della fase promozionale della seconda stagione di The Boys, serie Amazon Prime nella quale interprete Kimiko, l'attrice ha spiegato di aver dovuto cercare notizie su Google per assicurarsi che la Ayer Cut non fosse diventata realtà a sua insaputa.

"Ho anche visto che circolano diverse voci e poster fan-made per la rete, e alla fine ne ho dovuto pubblicare uno sulla mia pagina Instagram. Era così bello da sembrare reale, intendo ufficiale, per un secondo ho davvero pensato che fosse stato pubblicato dalla Warner e sono dovuta andare su Google per assicurarmi che non fosse stata annunciata davvero! Sostengo sempre il personaggio Katana perché la amo profondamente, ma ammetto di non aver mai visto la Ayer Cut quindi non ho idea di come sarebbe stata quella versione del film. Ovviamente posso confermare che la sceneggiatura originale era leggermente diversa. Ma è difficile dire quanti cambiamenti sono stati fatti, perché abbiamo lavorato tutti così duramente sul film e ci siamo divertiti tantissimo a girarlo. Forse dovrebbe essere lasciato così com'è, ma allo stesso tempo ammetto di essere curiosa. Quindi, non lo so, immagino siano le due facce della stessa medaglia."

In calce all'articolo potete trovare il poster incriminato, ricondiviso dalla Fukuhara in persona. Che ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, dopo aver mandato online il trailer ufficiale del DC FanDome, la Warner ha stravolto il calendario dell'evento, che ora si svolgerà in due diversi giorni. E chissà che non ci sarà spazio anche per una certa Ayer Cut ...