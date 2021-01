Suicide Squad: ecco il Joker di Jared Leto in una scena mai vista prima

Subito dopo il via libera alla realizzazione e completamento della Snyder Cut di Justice League, sul web è cominciata a circolare la campagna dei fan che vorrebbero vedere finalmente la versione di David Ayer del suo Suicide Squad, dalla cui versione cinematografica mancano all'appello invece parecchie scene con il Joker di Jared Leto.

Una di queste brevi clip è stata condivisa dallo stesso regista e quindi pubblicata dalla pagina Heroic Hollywood. La clip ci presenta appunto Jared Leto nei panni di Joker, personaggio che più spesso è stato descritto come "largamente migliore" nella versione apprezzabile nella famigerata Ayer Cut, che includerebbe tutte le sequenze con l'attore poi scartate dal montaggio finale della pellicola arrivata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Suicide Squad ha ottenuto un grande successo al box-office ma è stato stroncato sia dal pubblico che dalla critica.

Lo stesso Leto recentemente ha sostenuto l'idea di una Ayer Cut del film sostenendo quanto sia complicato al giorno d'oggi realizzare film del genere: "Mi piacerebbe che potesse lavorarci su e realizzare il film dei suoi sogni" ha detto Leto durante un'intervista al podcast Variety Awards Circuit. "È sempre difficile fare questi film perché sono come una pentola a pressione. Ci sono così tante decisioni da prendere che devono essere decise in un lasso di tempo molto breve. Tanto di cappello ai registi, ai produttori e agli studi. Non è facile. Non inizi mai con qualcosa di perfetto. È una gara per cercare di renderlo il meglio possibile in un breve lasso di tempo. E avere un'altra opportunità? Sono sicuro che potremmo usufruirne tutti quanti."

Leto sarà impegnato nei prossimi mesi nella promozione di Morbius, suo esordio nell'universo Marvel della Sony e recentemente ha dichiarato che tornerebbe volentieri in un prequel di Blade Runner 2049 nei panni di Niander Wallace.