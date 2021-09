Suicide Squad, il Joker di Jared Leto nelle nuove foto della Ayer Cut

David Ayer ha pubblicato sui social un paio di nuove foto della sua versione di Suicide Squad, il film che il regista diresse nel 2016 e che ottenne riscontri negativi, nonostante l'ottimo successo al box-office. Ayer ha apprezzato la versione di James Gunn ma ha ricordato come il suo film sia stato 'sfregiato' da Warner Bros.

I fan si sono quindi mobilitati con l'hashtag #ReleaseTheAyerCut, soprattutto dopo l'ottimo riscontro della Snyder Cut, la versione di Justice League che avrebbe voluto portare al cinema Zack Snyder, che vide il suo lavoro modificato da Joss Whedon, subentratogli dopo le problematiche familiari del regista. La sceneggiatura di Suicide Squad di David Ayer rivela com'è cambiato il Joker, uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del primo film.



Le nuove foto di Ayer si riferiscono al Joker, personaggio che in fase di montaggio è stato quasi del tutto eliminato dal film; Jared Leto ha ripetutamente affermato che molti contenuti del Joker sono stati tagliati, tanto che esisterebbero così tanti spezzoni che lo riguardano da ricavarci un film su di lui e la sua fidanzata, Harley Quinn (Margot Robbie).

In una foto si vede il Joker mentre nell'altra si vede un membro della sua banda, noto solo come Goat-Head Priest, che ha aiutato a far uscire Joker dall'Arkham Asylum prima degli eventi di Suicide Squad, nel periodo in cui è 'nata' Harley Quinn, dopo che il Joker ha immerso la dottoressa Harleen Quinzel in una vasca piena di liquidi chimici come quelli che l'hanno fisicamente trasformato.

"Ho messo la mia vita in Suicide Squad, ho fatto qualcosa di straordinario. Il mio montaggio è un viaggio intricato ed emotivo con alcune persone cattive che vengono scartate. Il montaggio dello studio non è il mio film" scrisse tempo fa Ayer.



Nel frattempo è uscita una nuova versione; scoprite la nuova Suicide Squad di James Gunn, da poche settimane al cinema.