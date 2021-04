Suicide Squad, il Joker di Jared Leto nudo al centro di un concept inedito dell'Ayer Cut 

Mentre si continua a parlare dell'Ayer Cut di Suicide Squad dopo l'uscita e la calorosa accoglienza ottenuta da Zack Snyder's Justice League, il regista ha deciso di stuzzicare la curiosità dei fan pubblicando in rete un concept inedito con al centro il Joker di Jared Leto.

L'immagine, che ricordato la foto ufficiale di Joker circondato da coltelli e tasti di pianoforte diffusa durante la promozione della pellicola DC, ritrae una prima versione del villain: i numerosissimi tatuaggi sono sempre al loro posto, ma i capelli sembrano leggermente più lunghi rispetto al Clown Criminale che abbiamo visto in azione nelle sale.

Una delle più importanti differenze tra la versione cinematografica e la Ayer Cut, lo ricordiamo, sta proprio nel ruolo di Joker, che avrebbe avuto un impatto maggiore non solo in termini di minutaggio, ma anche sullo svolgersi della trama. Nel terzo atto del film, per esempio, l'Incantatrice di Cara Delevingne si sarebbe palesata dopo lo schianto del suo elicottero per convincerlo a stringere un accordo.

A proposito di Leto, l'attore di recente è stato avvistato sul set di House of Gucci, atteso film di Ridley Scott con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Roma. Nel film, basato sulla storia vera dell'omicidio di Maurizio Gucci, Leto vestirà i panni di Paolo Gucci, nipote del fondatore della celebre azienda di moda.