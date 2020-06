Suicide Squad, il Joker di Jared Leto era ispirato ai comics: lo dimostra David Ayer

Quante critiche ha dovuto sopportare David Ayer per il suo Suicide Squad? In questi anni ne abbiamo ormai perso il conto, ma a quanto pare potrebbe essere arrivato il momento per il regista di prendersi una piccola rivincita, tra le voci sulla Ayer Cut e la riscoperta del tanto bistrattato Joker di Jared Leto.

La versione del celebre villain affidata alla star di Mr. Nobody è stata infatti praticamente schiacciata dal peso dei suoi predecessori (Heath Ledger in testa, ovviamente) e quello del suo successore, quel Joaquin Phoenix subito entrato nel cuore dei fan.

Fra le tante critiche rivolte al personaggio svettava quella sulla presunta infedeltà nell'aspetto come nel comportamento al Joker visto nei fumetti, ma David Ayer sembrerebbe aver qualcosa da ridire al riguardo. Su Twitter, infatti, un fan ha postato un montaggio di varie foto del Joker di Leto paragonate ad immagini del Joker visto in alcune versioni cartacee, tra cui quella del celebre The Killing Joke di Alan Moore.

Un'operazione che ha subito trovato l'appoggio del regista, che in un commento si è infatti sfogato: "Incredibile. È esattamente il percorso che ho seguito nel costruire il personaggio. 'Non è fedele ai fumetti', non ce la faccio". Cosa ne dite? Pensate che alla luce di ciò il Joker di Leto possa guadagnare qualche punto o non è abbastanza a far cambiare il giudizio su di lui? David Ayer, intanto, ha parlato anche di alcune interferenze durante la creazione di Suicide Squad; vediamo, invece, quali potrebbero essere le differenze con la Ayer Cut di Suicide Squad.