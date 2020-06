Suicide Squad, Joker e Harley tornano nella nuova immagine della Ayer Cut

Il mondo DC è in subbuglio dopo l'annuncio della Snyder Cut di Justice League, ma anche David Ayer vorrebbe il suo spazio, e testimonia il suo interesse per una nuova versione di Suicide Squad condividendo un'immagine proveniente dal materiale scartato.

Il film del 2016 è stato particolarmente criticato per il ruolo di secondo piano riservato a Jared Leto, e la polemica si è inasprita ulteriormente quando i fan hanno scoperto che erano state girate molte più scene con protagonisti lui e Margot Robbie. Per questo l'immagine che ha condiviso sulle storie di Instagram potrebbe indicare che nella versione alternativa potrebbe esserci più spazio per Joker e Harley Quinn.

In particolare il frame mostrato sembra fare riferimento al momento in cui Joker libera la sua pericolosa amante dalla Belle Reve Facility. La scena è presente solo alla fine di Suicide Squad e i due si ricongiungono abbastanza rapidamente, ma è probabile che nell'intento di David Ayer la sequenza fosse molto più lunga e permettesse a Leto di mettere maggiormente in mostra il suo folle Joker.

Al contrario di Snyder, Ayer è rimasto fino alla fine delle riprese, ma nonostante le smentite riguardanti una versione alternativa, potrebbe esserci la concreta possibilità per vedere almeno in parte cosa avrebbe combinato il regista se la produzione non gli avesse imposto tagli e vincoli di ogni genere. Cosa ne pensate? Vorreste vedere la Ayer Cut?

Per approfondire vi segnaliamo le differenze tra le due versioni di Suicide Squad.