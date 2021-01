Suicide Squad, Joel Kinnaman promuove l'Ayer Cut: 'Non abbiamo visto il vero Joker'

Dopo la conferma dell'arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max, l'attenzione dei fan del DCEU si è spostata su un'altra versione originale che ha fatto molto discutere in questi mesi, ovvero l'Ayer Cut di Suicide Squad.

Il regista, che ha affermato più volte di aver realizzato un film molto diverso da quello uscito nelle sale, di ha ricevuto il supporto dello stesso Snyder, e ora si è espresso in favore della pubblicazione dell'Ayer Cut anche l'interprete di Rick Flag Joel Kinnaman.

"Vuoi sempre vedere la versione originale del regista, no? È sempre un peccato quando la visione del regista non arriva al cinema" ha spiegato l'attore al The Playlist Podcast (via Comicbook.com) "Naturalmente ci sarà sempre qualche compromesso. Ho notato che maggiore è il budget, maggiore è il compromesso. Di solito è così."

"Sono sicuro che sarebbe molto più interessante" ha proseguito, anticipando il ruolo centrale del Joker di Jared Ledo. "La versione di Joker pensata da David era molto interessante e non è emersa nel film che abbiamo visto."

Vi ricordiamo che Kinnaman riprenderà i panni del militare in The Suicide Squad, il film di James Gunn in arrivo ad agosto 2021. Intanto, il regista dei Guardiani della Galassia ha parlato dell'arrivo del trailer di The Suicide Squad.