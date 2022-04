Suicide Squad, Jay Hernandez: 'L'Ayer Cut merita una chance su HBO Max'

Ormai da molto tempo non si fa che parlare della versione integrale di Suicide Squad, sopratutto dopo il tanto decantato rilascio della Snyder Cut ma a quanto pare, almeno per il momento, HBO Max non sembra pronta a dare una chance all'Ayer Cut, cosa che crea un enorme dispiacere a Jay Henrnandez.

In una recente intervista l'interprete di Chato Santana alias El Diablo ha dichiarato che presto o tardi vorrebbe vedere questa versione alternativa di Suicide Squad e spera che davvero l'emittente Warner Bros. in un prossimo futuro possa concedergli una chance.

"Onestamente, penso che un giorno verrà rilasciato", ha detto Hernandez a TVLine durante una recente sessione di domande e risposte. "Sono un sostenitore dell'Ayer Cut. Spero davvero che lo facciano".

"Ho parlato con Joel Kinnaman e Jared Leto tutti vogliono vederlo. Tutti quelli con cui ho parlato vogliono vederlo", ha detto Hernandez entusiasta. "E penso che anche David Ayer voglia che venga pubblicato, quindi se tutti la richiedono così a gran voce, perchè non farlo?".

L'attore ha aggiunto: "Mettetelo su HBO Max, ne verà sicuramente la pena e non ve ne pentirete. L'Ayer Cut merita una chance su HBO Max".

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questa tanto chiacchierata Ayer Cut di Suicide Squad? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.