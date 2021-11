Suicide Squad, Jared Leto rompe finalmente il silenzio sui famosi 'regali di Joker'

Durante il tappeto rosso per la premiere londinese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott che lo vede come co-protagonista, Jared Leto ha rotto il silenzio sui regali di Joker con cui omaggiò i colleghi durante la lavorazione di Suicide Squad di David Ayer.

Come forse saprete, prima durante e dopo l'uscita di Suicide Squad sono emerse molte storie dal set su come Jared Leto abbia iniziato a comportarsi in modo bizzarro per rimanere nei panni di Joker anche tra una ripresa e l'altra, e molti colleghi, come Margot Robbie e Viola Davis, hanno raccontato di 'strani regali' fatti recapitare loro dalla star, come topi vivi e giocattoli sessuali. Parlando con Entertainment Weekly, l'attore ha finalmente rotto il silenzio sulla vicenda, raccontando la sua versione della storia:

“Tutti i pochissimi regali che sono stati fatti su quel set sono stati fatti con uno spirito di grande divertimento e giocosità. Ed è tutto vero, ci sono i filmati! La gente stava morendo dal ridere. Stavamo solo scherzando. Ma gli unici regali che ho fatto a Margot sono stati i cupcake. Penso di averle dato anche un topo, in effetti, e alcuni degli altri ragazzi magari hanno ricevuto alcuni di quei regali folli e fuori luogo che potresti ricevere come scherzo ad una festa tra amici. Insomma, voglio dire, stavo interpretando Joker, qualche scherzo immagino sia concesso. Ma niente che abbia mai superato i limiti, anche se non credo ci siano dei limiti ben definiti. Sono un artista alla fine della fiera: se faccio qualcosa di rischioso e non ti piace, in pratica, puoi baciarmi il culo".

Per altre novità sul film di David Ayer, guardate questa foto inedita di Joker in Suicide Squad pubblicata poche ore fa.