Suicide Squad, Jared Leto più inquietante che mai nella nuova foto inedita di Joker

Recentemente il regista David Ayer si è dissociato da una delle battute più odiate di Suicide Squad, e soprattutto è ancora fermamente convinto che la sua versione del film è molto superiore a quella uscita nelle sale nel 2016.

Sempre molto attivo sui social, in queste ore Ayer ha condiviso con i fan una nuova foto inedita del Joker di Jared Leto, che mostra il villain di Gotham City più inquietante e squilibrato che mai e che potete ammirare nel post disponibile in calce all'articolo. L'immagine mostra Joker equipaggiato con un'enorme pistola viola e un macabro sorriso stampato che mette in mostra i suoi denti argentati. Il regista ha pubblicato la foto in risposta a un fan che gli ha chiesto di condividere più immagini di Joker esprimendo la sua ammirazione per il suo lavoro: detto fatto, e dopo essere stato accontentato il fan ha reso l'immagine di Joker la sua nuova foto profilo.

Ricordiamo che Jared Leto è tornato ad interpretare il ruolo di Joker per Justice League di Zack Snyder, per un'acclamata sequenza finale che lo ha visto faccia a faccia con il Batman di Ben Affleck. Per quell'occasione, Snyder e Leto hanno ridisegnato il personaggio per la sua breve apparizione nel film, che lo ha visto sfoggiare un look con capelli lunghi e nessun tatuaggio.

Nel frattempo, David Ayer sta agendo dietro le quinte per ottenere la pubblicazione della versione integrale di Suicide Squad, che promette essere completamente diversa dal film arrivato nelle sale.