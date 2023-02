Suicide Squad, interpretazione disastrosa di Jared Leto? Il regista se ne lava le mani

Ora che James Gunn e Peter Safran stanno smontando gran parte di quanto costituiva lo SnyderVerse, resta da chiedersi quale sarà il destino di Suicide Squad, scritto e diretto da David Ayer nel 2016. In particolare, la disastrosa performance attoriale di Jared Leto nei panni di Joker lascia ancora il suo segno indelebile nei fan e nell'universo DC.

È risaputo che il film sia stato strappato dalle mani di Ayer in favore di un taglio imposto dallo studio, disseminato di riprese estese, modificato in più punti e interamente basato sui risultati riscontrati con il pubblico di prova. In particolare, lo sceneggiatore di Fury e The Tax Collector ha ricordato come la maggior parte delle scene con Leto siano state aggiunte al termine delle riprese – per Jay Hernandez, l'Ayer Cut merita addirittura una chance su HBO Max.

In un post su Twitter, Ayer ha definito "Estremamente accurato" il seguente messaggio del Phoenix Reviews: "Hey, @DavidAyerMovies, chiedo cortesemente: è giusto che la maggior parte delle scene di Suicide Squad che mostrano lo Joker di Jared Leto, se non tutte, siano stare girate in un secondo momento? Quel che deduco da trailer, spot TV, foto e filmati dei BTS è che ogni cosa rappresenti un insieme eterogeneo di scene rigirate, modificate o riproposte. Spero di ricevere una risposta" ha poi terminato, aggiungendo l'emoji delle mani in preghiera.

Lo stesso Leto si è lamentato per come siano andate le riprese, visto il gran numero di scene scartate in fase di revisione. Ma il film sul gruppo di supercattivi era davvero tanto pessimo? Per scoprirlo, ecco la recensione di Suicide Squad.