Suicide Squad, l'intenso allenamento di Will Smith e altre curiosità sul film DC

Questa sera su Italia 1 va in onda Suicide Squad, il cinecomic del 2016 diretto da David Ayer e incentrato sulla squadra di super cattivi interpretati tra gli altri da Will Smith e Margot Robbie. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi alcune delle curiosità da non perdere sul dietro le quinte del film DC.

Margot Robbie e Jared Leto non hanno provato i dialoghi tra Harley Quinn e Joker prima delle riprese per mantenere un po' di "imprevedibilità e follia".

Per preparasi al ruolo di Deadshot, Will Smith ha trascorso del tempo ad allenarsi con i Navy SEAL (le forze speciali della marina statunitense) e con gli Army Rangers, esercitandosi a sparare con una pistola Glock da 9mm e un fucile AR-15. L'attore si è rivelato un ottimo studente, in particolare per quanto i riguarda i colpi a lunga distanza con l'AR-15.

(le forze speciali della marina statunitense) e con gli Army Rangers, esercitandosi a sparare con una pistola Glock da 9mm e un fucile AR-15. L'attore si è rivelato un ottimo studente, in particolare per quanto i riguarda i colpi a lunga distanza con l'AR-15. Molti membri del cast e della troupe si sono tatuati la scritta "SKWAD" per celebrare il film. Come svelato dai protagonisti, alcuni si sono fatti tatuare direttamente dagli stessi Margot Robbie e Will Smith.

per celebrare il film. Come svelato dai protagonisti, alcuni si sono fatti tatuare direttamente dagli stessi Margot Robbie e Will Smith. La scena dello schianto dell'elicottero è stata girata per ultima, in modo da evitare di dover sospendere le riprese in caso di incidente.

Inizialmente Rick Flag doveva essere interpretato da Tom Hardy, che però ha abbandonato il film per partecipare alle riprese di Revenant - Redivido.

Il ruolo di Joker è stato offerto anche a Ryan Gosling, ma quest'ultimo ha rifiutato perché non voleva firmare un contratto che lo avrebbe legato alla parte per più film.

Qui potete trovare la nostra recensione di Suicide Squad.

Vi ricordiamo che il prossimo agosto arriverà nelle sale The Suicide Squad, nuovo film DC diretto da James Gunn (Guardiani della Galassia) che vedrà il ritorno di Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney nei loro ruolo del film uscito nel 2016.