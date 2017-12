Suicide Squad: in un documentario mostrate una serie di foto inedite dal set

La lavorazione di Suicide Squad è famosa per esser stata una delle più travagliate della Warner/DC e per aver subito numerosi tagli in fase di montaggio. In un recente documentario vengono mostrate una serie di foto inedite dal set. Intitolato, il film vede al centro il costumista

Maldonado approfondisce le sue esperienze personali nell'industria cinematografica. Il documentario non mostra solo Maldonado che racconta storie e aneddoti sulle sue esperienze sui set che ha frequentato ma anche una serie di foto mai viste del dietro le quinte prese da Suicide Squad.

Maldonado parla della sua esperienza sul set con David Ayer e il resto del cast, mostrando foto del film con i personaggi di Harley Quinn e Joker vestiti con un look completamente nuovo. Potete vedere le foto nel documentario che vi mostriamo all'interno della news, al minuto 45:19.

Suicide Squad, diretto da David Ayer, comprende nel cast Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Ben Affleck, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne. Il film è uscito nelle sale il 13 agosto 2016 e vedrà la produzione di un secondo capitolo.