Suicide Squad: altre immagini inedite del Joker di Jared Leto per la Ayer Cut

Mentre i fan attendono senza perdere le speranze nuovi aggiornamenti sulla Ayer Cut di Suicide Squad, arrivano sul web immagini inedite del Joker di Jared Leto, uno degli aspetti più controversi e chiacchierati del famoso cinecomic DC Films.

Come saprete, infatti, nonostante fosse stato presentato in pompa magna e anticipato in lungo e in largo nei vari trailer e poster ufficiali, il Joker di Jared Leto scomparve quasi totalmente dal film uscito nelle sale, col suo minutaggio ridotto drasticamente e quasi tutte le sue scene tagliate dal montaggio presentato al pubblico nel 2016. Da allora, similmente a quanto accaduto con la Justice League di Zack Snyder, sono emersi tantissimi retroscena sul ruolo di Jared Leto nel montaggio originale di Suicide Squad, quello voluto in principio da David Ayer e poi modificato di comune accordo con la produzione, come ad esempio un intero triangolo amoroso tra Joker, Harley Quinn e Deadshot, il personaggio interpretato da Will Smith.

Ora, il truccatore italiano Alessandro Bertolazzi, che per Suicide Squad vinse il premio Oscar per il miglior trucco e acconciatura, ha fornito al famoso account Twitter 'The Ayer Cut' nuovi scatti inediti del Joker di Jared Leto, che ovviamente la pagina social, da anni attiva allo scopo di sponsorizzare la versione originale del film nella speranza che possa un giorno vedere luce com'è stato per Justice League, ha prontamente condiviso con i propri follow: come sempre trovate le immagini in calce all'articolo.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti guardate un video inedito della Ayer Cut di Suicide Squad che mostra una discussione tra Harley Quinn e Joker.