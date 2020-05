Suicide Squad, su HBO Max anche la Ayer Cut? Risponde David Ayer

Esiste anche una Ayer Cut di Suicide Squad? David Ayer è tornato a parlare del suo film nelle ultime settimane, curiosamente poco tempo prima della conferma dell'arrivo su HBO Max della Snyder Cut di Justice League e ora il regista rivela se una sua versione della pellicola esiste oppure no e se ha intenzione di replicare alla Warner.

Come era prevedibile la conferma della Snyder Cut di Justice League ha sollevato un polverone e adesso i fan si sono immediatamente chiesti se mai verrà distribuita una Ayer Cut di Suicide Squad con tutte le scene che mancano all'appello, come quelle con il Joker di Jared Leto massacrato al montaggio e che come dichiarato giorni fa sarebbe sopravvissuto nel finale del film.

Ayer, tuttavia, rispondendo al tweet diretto di un fan ha dichiarato irrevocabilmente che non esiste alcuna director's cut del suo film: "Semplicemente non è il mio caso, o una mia priorità. Amo la Warner Bros, è sempre stato il mio studio e lo rispetto pienamente e supporto le scelte che il DCU sta affrontando sotto la loro guida. Il mio director's cut di Suicide Squad è sempre stato solo un rumor. E va bene così".

In questi ultimi mesi David Ayer ha sempre sostenuto che la versione uscita in sala del suo Suicide Squad non corrisponde esattamente al film che aveva in mente e a quello per cui aveva firmato per la regia.

I fan sapranno di certo che anche Ayer, proprio come Snyder, non ha mai fatto mistero delle numerose differenze fra la versione cinematografica di Suicide Squad e il suo montaggio originale, che proprio come Justice League ha subito numerose modifiche nel corso della post-produzione: una fra tutte il tantissimo materiale girato per Joker, la cui parte è stata ridotta a quasi un cameo...