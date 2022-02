Suicide Squad: Harley Quinn in abito da sposa nella nuova foto della Ayer Cut!

Nonostante ad oggi non ci sia alcuna probabilità di vederla distribuita in qualche maniera, continuano a trapelare in rete diverse immagini tratte dalla famigerata Ayer Cut di Suicide Squad, la versione originale del film della Warner / DC con il montaggio del regista David Ayer. I fan insistono, ma probabilmente non la vedremo mai in streaming.

L'immagine in questione mostra la Harley Quinn di Margot Robbie con indosso un abito da sposa nel look che ha da sempre reso riconoscibile il personaggio. Dal post su Instagram, apprendiamo inoltre che lo scatto arriverebbe da quella parte di riprese aggiuntive del film che si è svolta a Los Angeles. La Ayer Cut pare rivelare sempre più segreti nascosti di Suicide Squad.

Recentemente, Scott Eastwood ha spiegato di aver rifiutato di tornare in The Suicide Squad di James Gunn dietro il consiglio del padre Clint: "Non volevano pagarmi soldi per i film successivi e non avevano una sceneggiatura, quindi non sapevo in cosa mi sarei impegnato. Ho detto a mio padre: 'Non vogliono pagarmi.' E lui ha risposto: ‘Se ti sembra che abbiano davvero bisogno di te e se è una buona parte, fallo. In caso contrario, non farlo’".

Lo stesso David Ayer, in una recente lettera aperta ai fan, disse la sua sulla Ayer Cut: "Ho messo la mia vita in Suicide Squad. Ho realizzato qualcosa di straordinario. Il mio montaggio è un viaggio intricato ed emotivo, di cui molto è stato scartato o non calcolato. Il montaggio in studio non è il mio film. Lo ripeto. Il mio taglio copre tutti gli archi dei personaggi tradizionali, con prestazioni straordinarie e una solida risoluzione del terzo atto. Solo una manciata di persone l'ha vista".

I fan chiedono da tempo di poter vedere la versione del regista e anche Will Smith vorrebbe l'Ayer Cut al cinema.