Suicide Squad, in una foto la prima prova make-up di Margot Robbie

Margot Robbie ha fatto il suo debutto come Harley Quinn in Suicide Squad nel 2016 e il suo personaggio, per la prima volta in un live action dopo essere apparso nelle serie animate di Batman, è diventato subito uno dei più amati dai fan.

Nei giorni scorsi è caduto il terzo anniversario dell'uscita in sala del film e il regista David Ayer ha celebrato la ricorrenza postando una vecchia foto di scena sul suo account Twitter. Si tratta del primo make up test di Margot Robbie, vestita e truccata da Harley Quinn.

L'attrice, che vedremo presto nei panni di Sharon Tate in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, tornerà a interpretare Harley Quinn - sfoggiando anche un nuovo look - in Birds of Prey, diretto da Cathy Yan e in uscita a febbraio 2020.

Il primo Suicide Squad era incentrato su una squadra di supercriminali reclutati dal governo per una pericolosa missione, in cambio di una riduzione delle rispettive condanne. Facevano parte del cast, tra gli altri, anche Will Smith nei panni di Deadshot e Jared Leto nei panni del Joker.

Nel reboot The Suicide Squad, scritto e diretto da James Gunn e previsto per l'agosto del 2021, ci saranno nuovi personaggi come Idris Elba e ritorni come Joel Kinnaman (Rick Flag) e Viola Davis (Amanda Waller). Il film sarà girato negli stessi studi di Guardiani della Galassia 3, che vedrà sempre James Gunn alla regia.