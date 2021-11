Suicide Squad, nuova foto di Joker nella Ayer Cut: 'Strepitoso ma nessuno lo ha visto'

A fasi alterne continua a tenere banco la discussione circa la problematica Ayer Cut di Suicide Squad, con il regista David Ayer che è tornato a postare una nuova immagine del Joker di Jared Leto e nello scatto viene enfatizzato molto il lato drammatico del personaggio che a detta di Ayer nessuno ha mai visto perché nel film uscito non c'è.

Sappiamo bene come una delle grandi vittime di Suicide Squad sia stato il Joker di Jared Leto il cui ruolo è stato ridotto drasticamente in fase di montaggio e che nel film uscito in sala si risolve praticamente in piccole comparse che lo rendono essenzialmente una macchietta quasi incolore. Da anni ormai David Ayer insiste nel dire che Jared Leto era il vero cuore del film e la sua interpretazione magistrale, ma purtroppo non l'abbiamo mai vista perché Suicide Squad è stato pesantemente rivisto nel suo montaggio definitivo prima dell'uscita in sala.

Nel pubblicare la nuova immagine di Joker, Ayer ha scritto infatti: "Jared è stato strepitoso, ma nessuno lo sa", come a dire che gran parte del lavoro fatto dall'attore e che rendeva il personaggio memorabile è in quelle parti tagliate dalla produzione.

"Ho messo la mia vita in Suicide Squad, ho fatto qualcosa di straordinario. Il mio montaggio è un viaggio intricato ed emotivo con alcune persone cattive che vengono scartate. Il montaggio dello studio non è il mio film" scrisse tempo fa Ayer.

I fan si sono quindi mobilitati con l'hashtag #ReleaseTheAyerCut, soprattutto dopo l'ottimo riscontro della Snyder Cut, la versione di Justice League che avrebbe voluto portare al cinema Zack Snyder, che vide il suo lavoro modificato da Joss Whedon, subentratogli dopo le problematiche familiari del regista. La sceneggiatura di Suicide Squad di David Ayer rivela com'è cambiato il Joker, uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del primo film.

Su queste pagine anche le precedenti nuove immagini del Joker di Leto.