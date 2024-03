Suicide Squad, nuova foto inedita di Jared Leto e Margot Robbie come Joker e Harley Quinn

David Ayer è molto legato a Suicide Squad e non perde occasione per parlare della lavorazione o pubblicare immagini dal set, come l'ultima del Joker e Harley Quinn. Il regista in realtà è affezionato solo alla sua versione e non certo a quella uscita nelle sale, rivelatasi un flop di critica e osteggiata dai fan.

Sul proprio account X il regista, che ha definito l'Ayer Cut uno dei migliori cinecomic di sempre, ha pubblicato una nuova inedita immagine dei due attori nei ruoli interpretati nel film del 2016.

Jared Leto ha interpretato il Joker ed è stato additato come il personaggio maggiormente penalizzato dal film, senza poi tornare nella versione di James Gunn di qualche anno dopo, nella quale sono invece comparsi diversi attori che aveva partecipato anche al film di Ayer.



Tra questi proprio Margot Robbie, che riprese il ruolo di Harley Quinn, in realtà già riabbracciato in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn nel 2020, per la regia di Cathy Yan.

Harley Quinn è soltanto uno degli iconici personaggi interpretati nella sua carriera da Robbie, in ultimo proprio Barbie Stereotipo nel film di Greta Gerwig Barbie, co-prodotto anche da Margot Robbie con la sua casa di produzione, la LuckyChap Entertainment con il marito Tom Ackerley.

Voi cosa ne pensate di Suicide Squad? L'avete apprezzato o preferite la versione di James Gunn? Non perdetevi la nostra recensione di Suicide Squad, con protagonisti Will Smith, Margot Robbie e Viola Davis.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - TRILOGIA EXTENDED RIMASTERIZZATA (BS) è uno dei più venduti oggi su