Suicide Squad, è finita! La Ayer Cut non uscirà, il regista: 'Ho chiuso con DC'

Il sogno della Ayer Cut di Suicide Squad sembra definitivamente concluso: dopo aver anticipato negli ultimi mesi l'arrivo della versione director's cut del film del 2016, purtroppo, in queste ore il regista David Ayer ha confermato che la Warner Bros ha chiuso le porte a tale possibilità.

In una serie di post su X, infatti, David Ayer ha iniziato la sua sfuriata con un chiarimento sulla sua posizione riguardo a questa decisione relativa alla Director's Cut di Suicide Squad, sottolineando: "Ho chiuso con la DC". Quando gli è stato chiesto ancora una volta se questo significasse che avrebbe smesso di combattere per l'uscita della sua versione estesa di Suicide Squad, Ayer ha risposto: "Basta. L'ho fatto, e ora sono molto triste. Starò bene dopo un bel pianto. È una ferita che deve rimarginarsi."

Un altro fan della DC ha chiesto se questo cambiamento di opinione riguardo al futuro della Ayer Cut di Suicide Squad avesse qualcosa a che fare con l'acquisizione da parte di James Gunn dei DC Studios della Warner Bros., e il regista ha detto: "Non c'è niente di buono in questa situazione. Lo Studio non ha interesse a rilasciare questa versione del film. È ora di andare avanti e smetterla di guardare indietro. Non ho bisogno di andare in giro con una ciotola per l'elemosina. Sono stato colpito in stile JFK".

Solo qualche settimana fa David Ayer sembrava sicuro dell'uscita della director's cut di Suicide Squad, eppure qualcosa dev'essere improvvisamente cambiato: vi terremo aggiornati.