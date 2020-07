Suicide Squad, i fan sono in estasi: ecco i poster BossLogic della Ayer Cut

La conferma dell'arrivo della Zack Snyder's Justice League ha scoperchiato un vaso di pandora di possibilità anche per altri film che non sono arrivati in sala nelle modalità volute dal regista o nella versione preventivata in sede di produzione. Questo stesso destino potrebbe toccare anche alla mitica Ayer Cut di Suicide Squad.

Recentemente, infatti, la pellicola di David Ayer è stata soggetta al trattamento dei fan che ne richiedono la distribuzione nella sua versione originale, quella voluta e concepita da Ayer stesso, lanciando la petizione #ReleasetheAyerCut. Una versione che stando alle varie dichiarazioni raccolte negli anni sarebbe molto più dark di quella approdata in sala, conterrebbe decisamente più scene con il Joker di Jared Leto e anche alcune sequenze che avrebbero alterato la trama della pellicola.

Si tratta però di un processo molto diverso rispetto a quanto successo con Justice League. Mentre in quel caso, Zack Snyder venne licenziato e Joss Whedon assunto per rimettere mano al montaggio e dirigere le riprese aggiuntive necessarie a finire il film, Ayer invece è rimasto per tutto il tempo coinvolto e ha eseguito personalmente le modifiche che gli venivano richieste dall'alto.

Dopo il lancio della petizione ufficiale, sono arrivati anche due nuovi poster della Ayer Cut realizzati da BossLogic e che ritraggono rispettivamente il Joker di Jared Leto e il Batman di Ben Affleck, che ricordiamo appariva in alcuni cameo/flashback del film.

Recentemente, Ayer ci ha regalato un nuovo sguardo al Joker di Leto attraverso il suo account Instagram, sul quale è molto attivo. Il film del 2017, come dicevamo, è tutt'altro che Joker-centrico: la celebre nemesi di Batman appare per pochi minuti, ma l'attesa per una nuova interpretazione del villain dopo quella ormai leggendaria di Heath Ledger era tale da far sì che i riflettori fossero tutti puntati in quella direzione.