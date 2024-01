Suicide Squad, i fan criticano Warner Bros e il regista David Ayer li appoggia sui social

I fan di Suicide Squadsono in trepidante attesa per il famigerato "Ayer Cut", la versione definitiva del film del 2016 con protagonisti Margot Robbie e Jared Leto.

David Ayer non abbandona le speranze che, un giorno non troppo lontano, il film campione di incassi al botteghino possa essere condiviso con il pubblico senza i tagli al montaggio voluti a suo tempo dalla Warner. Per il regista e sceneggiatore ogni occasione è buona per ritornare sull’argomento, con nuovi succulenti dettagli sul progetto. Una serie di post, condivisi recentemente sui social, mostrano la frustrazione di Ayer, che avrebbe dovuto assistere suo malgrado ad una serie di modifiche alla versione originale dell'opera. In particolare, l’autore parla di un tentativo da parte dei produttori di rendere la sua “creatura cinematografica” simile in tutto e per tutto ai film della Marvel, di fatto snaturandola. Commentando una serie di interventi pubblicati su X da parte di fan e appassionati, Ayer ha espresso la sua frustrazione in merito ad un progetto che sembra non decollare mai. Dopo aver sottolineato il carattere controverso della fase di post-produzione, Ayer ha spiegato in cosa differirebbero la sua versione del film e quella uscita nelle sale cinematografiche. “Non si tratta di una o due scene. Sinceramente non posso pensare ad un director’s cut e ad uno studio cut con più differenze di questi”. E infine chiosa, senza mandarle certo a dire: “Ho creato un dramma, non uno show di pagliacci. Ho creato un grande film”. Ayer ha dichiarato di aver parlato con James Gunn a proposito di questo famigerato Director’s Cut, ma il già annunciato reboot della DC Comics ci porta a credere che per il momento le priorità siano altre. In ogni caso, David Ayer ne ha approfittato per augurare "tutto il successo possibile" tanto a James Gunn quanto alla Warner Bros. Noi, nel frattempo, attendiamo ulteriori dichiarazioni, curiosi di sapere come andrà a finire.

E voi, cosa ne pensate? Sareste curiosi di assistere, finalmente, Director’s Cut di Suicide Squad? Fatecelo sapere nei commenti!