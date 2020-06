Suicide Squad, la famosa Ayer Cut sarà annunciata ad agosto al DC FanDome?

Nella settimana che si sta concludendo è stato annunciato ufficialmente l'evento DC FanDome, una presentazione in streaming on demand organizzata da Warner Bros. e DCFilms per alzare il sipario sui tanti progetti in arrivo nel 2021, da The Batman a Zack Snyder's Justice League.

Proprio la director's cut del cinecomic con Ben Affleck, Gal Gadot e Henry Cavill, confermata in arrivo su HBO Max dopo una telenovela durata anni, ha riacceso le speranze per la Ayer Cut di Suicide Squad, altra celebre versione originale di un altro sfortunato cinecomic DC Films: il regista David Ayer, infatti, come il collega Snyder, nel corso degli anni aveva fornito ai fan indizi e retroscena sulla complicata produzione del suo cinecomic, originariamente molto diverso rispetto a quello uscito nei cinema nel 2016.

Adesso i fan, accontentati dal lato Snyder, sperano di esserlo anche dal lato Ayer, e c'è già chi pensa che la pubblicazione della David Ayer's Suicide Squad su HBO Max verrà annunciata proprio durante la conferenza DC FanDome. Fra questi c'è anche Jay Hernandez, interprete di Diablo: in passato è stato confermato che il personaggio avrebbe dovuto avere un ruolo di maggior rilievo nel film, e adesso l'attore come potete vedere dal tweet in calce all'articolo si è unito al coro di coloro che inneggiano alla Ayer Cut.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.