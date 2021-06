Suicide Squad, l'editor parla della David Ayer Cut e delle scene eliminate del Joker

Nel corso di una recente intervista con Cinemablend, l'editor Kevin Hickman ha rotto il silenzio circa i suoi pensieri e le sue speranze relative alla possibilità di vedere un giorno la cosiddetta Ayer Cut di Suicide Squad, la versione sostanzialmente originale del cinecomic DC così come pensata originalmente dal suo autore.

In merito, Hickman pensa che sarebbe davvero entusiasmante vedere la versione di Ayer, e spiega:



"Mi piacerebbe davvero molto vedere la versione definitiva del film di David. So cosa stava cercando di fare con Suicide Squad e al tempo ho pensato fosse decisamente audace. Era un film molto più oscuro e sentito. Era quasi come un Black Hawk Down. Molto militarizzato, molto serio. Voglio dire, ovviamente dovevano esserci dei momenti comici con Will Smith, ma in linea generale era piuttosto dark nei toni. Mi piaceva molto dove stava andando David con il film e sarebbe davvero bello vederlo ed essere in grado di finire quello che aveva iniziato. Non so onestamente se sarà possibile, ora, a causa del rilancio di James Gunn, che non ho ancora visto, ma dal trailer sembra molto divertente. Ha un'atmosfera decisamente diversa da quella che avrebbe creato David Ayer, ma non vedo davvero l'ora di vedere cos'ha fatto Gunn perché sono un grande fan del suo lavoro".



E sulle scene eliminate del Joker di Jared Leto dice:



"Penso che Jared Leto abbia fatto un ottimo lavoro con il suo Joker. So che ci sono opinioni contrastanti in merito, ma personalmente mi è piaciuto molto. Ha dato vita a un personaggio psicotico e dato che Jared ha fornito così tanto materiale e a causa del lungo tempo d'esecuzione non siamo purtroppo stati in grado di utilizzare tutto il suo girato. E per gran parte del materiale non siamo riusciti a trovare uno scopo perché spesso di lanciava in tangenti così folli che era davvero difficile capire come inserirle nel film. A volte non era nemmeno appropriato per quello che stava facendo, ma sarebbe stato molto bello vedere più Joker in Suicide Squad".



Vi ricordiamo che The Suicide Squad di James Gunn uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 5 agosto 2021