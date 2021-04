Suicide Squad: le differenze della Ayer Cut rispetto al film originale

L'arrivo dell'epica e riuscita Zack Snyder's Justice League ha spinto i fan del vecchio DCEU a tornare sui social non solo per chiedere il ritorno del cosiddetto Snyderverse ma anche l'arrivo di un'altra director's cut a lungo chiacchierata, per la precisione quella di Suicide Squad firmata David Ayer.

Come sappiamo, dopo l'uscita del primo Suicide Squad sono uscite diversi report che hanno approfondito la terribile gestione post-produttiva del film, che nel giro della lavorazione ha avuto diverse versioni tutte differente una dall'altra, con più o meno tagli e montaggi differenti. Alla fine, dopo l'annuncio della Snyder's Cut, lo stesso David Ayer ha ammesso che ad esistere è anche una sua diretta visione della Suicide Squad, e le cose che cambierebbero sarebbero diverse. Eccole di seguito



Un tono più oscuro e serio



Il tono è meno scherzoso e pop e gioca molto di più con atmosfere seriose.



Joker fa squadra con Incantatrice



Nella versione di Ayer, Joker aveva un ruolo molto più importante. Nel terzo atto, ad esempio, Incantatrice si palesava al Clown Criminale dopo lo schianto dell'elicottero di quest'ultimo e concludeva un accordo di collaborazione con lui.



El Diabolo non muore



Il personaggio sopravviveva al suo stesso attacco finale, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito al come.



Incantatrice possiede Katana



Sempre nel terzo atto, al centro dell'azione c'era la silenziosa Katana, dato che quest'ultima veniva posseduta da Incantatrice per poi combattere contro i suoi stessi alleati.



La relazione abusiva tra Harley Quinn e Joker



Gli abusi subiti da Harley durante il rapporto con Joker erano molto più pesante. La versione cinematografica ha attenuato questa parte della narrazione, dato che David Ayer voleva una relazione molto più tossica, tanto che nella sua versione lo stesso Joker spingeva Harley fuori dall'elicottero.



Harley e Deadshot



Nella Ayer's Cut i due dovrebbero essere romanticamente coinvolti l'uno con l'altra, ma non sono stati rivelati i dettagli di questa relazione, se breve o significativa o altro.



Più retroscena su Incantratrice



Il personaggio è più approfondito e presente nel corso della narrazione.