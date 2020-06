Suicide Squad, David Ayer smentisce su Twitter altri rumor su Joker: ecco quali

Mentre tutti ormai aspettiamo impazienti la The Suicide Squad di James Gunn, in molti continuano a chiedere informazioni a David Ayer circa quello che non abbiamo visto nella versione cinematografica del suo Suicide Squad, nello specifico per quel che riguarda il personaggio del Joker, il più sacrificato in sala montaggio.

Il regista è passato dall'affermare che quella vista al cinema fosse la sua versione definitiva al dire che sarebbe "facile" per la Warner distribuire ciò che aveva inizialmente concepito nel suo film. I fan hanno quindi iniziato a speculare sul destino del Joker di Jared Leto, notoriamente il più sacrificato in sala montaggio, anche solo per le differenze evidenti tra i trailer della pellicola e il film uscito in sala. Un fan addirittura aveva scritto che sarebbero stati tagliati 39 minuti di scene con Joker, ma Ayer in persona ha smentito questa circostanza intervenendo su Twitter.

"Ho sentito dire che Joker nella Ayer Cut di Suicide Squad avrebbe circa 39 minuti di scene in più", con Ayer a smentire categoricamente: "Sbagliato".

Inutile dire che tutta la discussione intorno alla Ayer Cut di Suicide Squad è stata fomentata dall'arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max nel 2021. Dopo una iniziale ritrosia da parte dello stesso regista a prendere parte alla discussione, alla fine lo stesso Ayer ha insistito più volte su quella che era inizialmente la sua versione del film e quella poi impostagli dalla Warner dopo il flop di critica di Batman v Superman al cinema.

C'è comunque chi crede ancora che un annuncio della Ayer Cut possa arrivare entro il prossimo agosto proprio durante la conferenza DC FanDome. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.