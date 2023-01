Suicide Squad, David Ayer è sicuro: 'La mia versione del film DC è molto più bella'

Non è dato sapere se i nuovi DC Studios di James Gunn porteranno alla luce la versione Ayer Cut di Suicide Squad, vale a dire l'equivalente della Zack Snyder's Justice League per il cinecomix del 2016 con Margot Robbie, Jared Leto e Will Smith, ma il regista David Ayer ci crede.

Non solo: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, dai suoi canali social David Ayer continua a dirsi sicuro che la sua versione di Suicide Squad è molto più bella di quella uscita nelle sale, e che - come è stato per il Justice League di Joss Whedon, coi dovuti distinguo - si tratta di uno dei rari casi in cui la natura originale di un film è stata letteralmente stravolta in fase di montaggio.

Nel rispondere ad uno dei suoi follower su Twitter, David Ayer ha scritto: "Qui stiamo parlando di un caso straordinario in cui un film è stato completamente riprogettato in fase di post-produzione. La Ayer Cut non aggiunge semplicemente un paio di scene tagliate. La natura del film originale è stata radicalmente modificata. Ti sto guardando negli occhi mentre te lo dico: la mia versione è decisamente migliore."

In precedenza, David Ayer ha spiegato che non servono altre riprese per finire la Ayer Cut di Suicide Squad: il film vedrà mai la luce? E voi vorreste vederlo? Ditecelo nella sezione dei commenti.