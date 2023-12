Suicide Squad, David Ayer sicuro: 'La Ayer Cut sta arrivando'

Secondo il regista, la Ayer Cut di Suicide Squad cambierà il corso della storia, e il cineasta si mostra sempre più fiducioso sull’uscita della nuova versione.

Per la preview dell’anno 2024 di Total Film, Ayer ha risposto a una domanda riguardante la sua versione estesa di Suicide Squad, che come è ben noto, il regista desidera realizzare da parecchio tempo: “Penso che arriverà. Sono fiducioso. Sai, ci sono molte persone che sono investite in certe narrazioni che non vogliono che la versione estesa veda la luce. Quindi c'è un immenso vento politico contrario, perché se quella versione venisse resa pubblica, la codardia e tutto l’approccio di mer*a verso il film e gli attori scomparirebbero, il grande lavoro che avevano fatto gli attori e che gli è stato tolto... Quella narrazione esploderà una volta che la gente avrà visto il film. Ma sta arrivando. Qualcosa succederà. Qualcosa verrà rivelato. La verità viene sempre fuori. Viene sempre fuori.”

Parole chiare e decise quelle di David Ayer, convinto di poter ribaltare la spiacevole narrazione che si è creata nel corso degli anni verso la sua opera. Nonostante ciò, rimangono ancora dubbi sulla realizzazione della “Ayer cut” di Suicide Squad. L’unica cosa certa, è che tutto dovrà passare l’approvazione di James Gunn e Peter Safran. E voi cosa ne pensate di questa “Ayer Cut”? Pensate possa cambiare la narrazione su Suicide Squad? Fatecelo sapere nei commenti.