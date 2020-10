Suicide Squad, David Ayer rivela un'immagine inedita del Joker di Leto

Il disastroso responso di critica e pubblico (prettamente qualitativo) ricevuto dal Suicide Squad di David Ayer ha infranto molti dei progetti legati al Joker di Jared Leto, che però sappiamo adesso tornerà per le riprese aggiuntive della Zack Snyder's Justice League e che vediamo oggi in una nuova immagine inedita.

L'ha condivisa direttamente David Ayer dopo aver parlato della sua director's cut come di una versione "fottutamente straordinaria" e che amerebbe condividere con i fan della DC. Nell'immagine possiamo vedere il Joker in penombra durante la sequenza (poi ridotta al cinema) della seduta psicanalitica con Harley Queen.



Tornando a Justice League, invece, Il Joker di Leto non appariva affatto nel film del 2017, e stando anche alle varie anticipazioni e ai retroscena forniti da Snyder sui social e nelle interviste, non sembrava essere proprio presente nella sua visione, sebbene si fosse più volte complimentato sia con l'attore che con il collega David Ayer, regista di Suicide Squad.

Quale sarà dunque il ruolo di Jared Leto in Justice League? E quanto sarà esteso? Cosa possiamo aspettarci dal nuovo formato?

Sono tutte domande a cui difficilmente avremo risposta prima dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League in TV, ma vi terremo ovviamente aggiornati.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti in calce alla notizia.