Suicide Squad: David Ayer risponde per le rime a un fan su Twitter

Suicide Squad ha catalizzato l’attenzione dei fan dei cinecomic che sono rimasti per la gran parte delusi dal lavoro fatto da David Ayer nel 2016. Il regista, da parte sua, continua a sostenere che la sua versione, tagliata in modo diverso da quella che abbiamo avuto modo di vedere, riuscirebbe a soddisfare anche i fan più scontenti.

Mentre David Ayer non si arrende a proposito del suo final cut di Suicide Squad e continua a parlarne con toni entusiastici, continua a impazzare sulla rete la discussione sulla necessità di rendere disponibile questa nuova versione del film per il pubblico della DC.

In questi casi i social network sono il terreno di sfida perfetto per dei botta e risposta che, anche se spesso inadeguati, aiutano a tenere vivo l’hype su un determinato argomento. Questa volta, il regista di End of Watch e sceneggiatore del bellissimo Training Day ha risposto a un fan su Twitter che, con toni poco educati, gli assicurava di non sentire la necessità di una Ayer Cut. Ayer, senza scomporsi lo ha rassicurato con tono perentorio: “Non dovrai guardarlo. Te lo prometto”.

Naturalmente il dibattito sulla rete sociale di Elon Musk si è subito infuocato e sono spuntati commenti di sostegno al regista da parte di utenti che non vedono l’ora di poter mettere gli occhi sulla versione riveduta del film con Margot Robbie, Will Smith e Jared Leto.

Dopo le dichiarazioni di James Gunn sulla Ayer Cut sembra che la nuova edizione possa avere buone possibilità di pubblicazione in un futuro più o meno lontano. Noi, come sempre, attendiamo nuove informazioni sulla cosa, pronti, nel caso, a capirci di più e a tenervi informati.