Suicide Squad, David Ayer ci regala un nuovo sguardo al Joker di Jared Leto

A dispetto di un minutaggio relativamente scarno concesso al personaggio nel corso del film, il Suicide Squad di David Ayer verrà sempre ricordato principalmente per il criticatissimo Joker di Jared Leto (oltre che per la decisamente più fortunata Harley Quinn interpretata da Margot Robbie, naturalmente).

Il film del 2017, come dicevamo, è tutt'altro che Joker-centrico: la celebre nemesi di Batman appare per pochi minuti, ma l'attesa per una nuova interpretazione del villain dopo quella ormai leggendaria di Heath Ledger era tale da far sì che i riflettori fossero tutti puntati in quella direzione.

Il risultato lo ricorderete tutti: il povero Jared si è trovato ad essere schiacciato tra due prove monumentali quanto diverse tra loro come quelle del già citato Ledger e del più recente Joaquin Phoenix, con il risultato di vedere il suo Joker cestinato in fretta e furia non solo dai tanti fan delusi, ma anche dalla stessa Warner Bros.

David Ayer, comunque, non smette di provare affetto per il personaggio e, tramite il suo account Instagram, ci ha concesso un ulteriore ed inedito sguardo al Joker di Leto. Il regista, ricordiamo, ha recentemente confermato l'esistenza della Ayer Cut di Suicide Squad; sempre Ayer ci ha qualche tempo fa regalato un'occhiata al look originale di un personaggio di Suicide Squad.