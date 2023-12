Suicide Squad, David Ayer punta su Joker:'Nella Ayer Cut è una forza della natura'

Il Joker di Jared Leto nella Ayer Cut di Suicide Squad dovrebbe essere tutt'altra cosa rispetto a quanto visto nel film al cinema. A raccontarlo è proprio il regista del film, David Ayer, che ha confessato come il personaggio tenga banco in maniera molto più efficace nella sua versione del lungometraggio, ancora inedita.

In risposta ad un fan, Ayer ha dichiarato:"Joker è formidabile, intenso e una forza della natura nel mio montaggio. Non è sciocco e senza obiettivi. Nel mio montaggio ha un arco narrativo che domina con potenza l'intero film. Nel montaggio dello studio è un oggetto, non un personaggio" ha dichiarato. Pochi giorni fa, David Ayer ha assicurato che l'Ayer Cut sta arrivando.



In una sequenza tagliata dal montaggio finale, il Joker è a bordo di un elicottero che Amanda Waller (Viola Davis) ordina di abbattere. L'Incantatrice (Cara Delevingne) avrebbe stretto un accordo con il Joker in modo che potesse portare Harley Quinn (Margot Robbie) a casa e diventare il Re di Gotham, come disse Ayer qualche tempo fa. Tuttavia, Harley si oppose perché non intenzionata a tradire i suoi nuovi amici e a quel punto il gruppo si rivoltò e fuggì.



Secondo Ayer, a differenza del film nel quale Harley scappa dalla prigione di Belle Reve con il Joker, nelle sue scene si sostiene la crescita e l'autoaffermazione di Harley.

Volete sapere la nostra opinione sul film di Ayer?