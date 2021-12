Suicide Squad, David Ayer conferma una famosa teoria dei fan su Joker: ecco quale!

In un modo o nell'altro si continua a parlare del fallimentare Suicide Squad, sia per l'insistenza con cui David Ayer ripropone l'idea di una sua Ayer Cut della pellicola sia per quanto riguarda il rapporto con i fan, cui il regista risponde sistematicamente sui social network. Nelle ultime ore, infatti, Ayer ha confermato una teoria dei fan.

La teoria proposta varie volte dai fan e recentemente rilanciata da uno di loro vuole che in una particolare scena del film - quella in cui Harley Quinn è sottoposta a elettroshock da parte degli uomini di Joker - il villain di Jared Leto ordini chiaramente di non uccidere la ragazza interpretata da Margot Robbie. Scrive un utente: "Da quello che ho capito il dito dondolante è diretto all'indirizzo di Frost dopo che hanno eseguito l'elettroshock su Harley, ordinandogli di non spararle. Mi piacerebbe essere smentito, anche se con Warner Bros ormai tutto è possibile".

A rispondere al fan ci ha pensato lo stesso regista, che ha scritto su Twitter una sola parola: "Corretto", riferendosi al fatto che la teoria dei fan in questione è giusta e non ha bisogno di essere quindi smentita.

Intanto, il regista continua a insistere sulla possibilità di vedere un giorno la sua Ayer Cut di Suicide Squad. In una recente intervista Jared Leto ha affermato che è proprio per questo che esiste lo streaming (riferendosi anche all'arrivo della Snyder Cut di Justice League) che ha debuttato proprio in streaming su HBO Max). "Perché no? Perché non dovrebbero? È per questo che ci sono le piattaforme streaming, giusto?".

Campagne su campagne sono partite sui social per attirare l'attenzione degli studios come accaduto con la Snyder Cut, ma finora nulla si è mosso in tal senso.