Suicide Squad, David Ayer condivide altro materiale inedito sul Joker di Jared Leto

Probabilmente non arriverà nessuna Ayer Cut di Suicide Squad, fatto sta però che proprio David Ayer sta continuando a pubblicare del materiale inedito tratto dal suo film, poi profondamente cambiato in corso d'opera e al montaggio finale. Stavolta il dietro le quinte ci mostra altri dettagli legati all'ambiente criminale di Gotham...

L'immagine tratta dal dietro le quinte del suo film, Ayer l'ha postata sul suo profilo ufficiale di Instagram nel corso di una delle stories e mostrano alcuni scagnozzi del Joker di Jared Leto travestiti da panda e con al centro un cuore rosso al cui interno possiamo leggere la scritta "Amici per sempre". Come sappiamo, il materiale legato al Joker di Leto e poi escluso dalla versione finale della pellicola uscita al cinema era molto ampio, tanto che Ayer stesso arrivò a dire che si sarebbe potuto costruire un intero film con quanto girato dall'attore sul set. Tutto materiale che probabilmente non vedremo mai, salvo improvvisi annunci di una fantomatica Ayer Cut del film, che potrebbe arrivare solamente (ma è un'ipotesi remota) dopo un clamoroso successo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max.

Sappiamo che è già partita ufficialmente la campagna Release the Ayer Cut, un movimento volto a sostenere la distribuzione della versione del film concepita dal regista, in maniera analoga a ciò che ha portato i vertici Warner a decidere in favore della distribuzione di Zack Snyder's Justice League, anche se solo su HBO Max.

Il 20 luglio, ovvero oggi, il gruppo chiede agli utenti dei social di utilizzare l'hashtag #ReleaseTheAyerCut nella speranza di trasformarlo in un trend mondiale, esattamente come fu per il Release The Snyder Cut. "Questa non è un'esercitazione", ha twittato il gruppo nelle scorse ore. "Questa non è una battuta. Questa non è una voce. Dobbiamo fare squadra e fare in modo che funzioni".