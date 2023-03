Suicide Squad, David Ayer avvisa: 'Ho parlato con James Gunn, arriveranno belle cose'

A pochi giorni dalla pubblicazione della nuova foto inedita di Jared Leto nei panni di Joker per Suicide Squad, il regista David Ayer è tornato a parlare della sua celeberrima 'Ayer Cut', la versione integrale del cinecomix DC uscito nel 2016.

Tramite il social network Twitter, come potete vedere in calce all'articolo, il regista ha risposto in spagnolo ad un fan che ha espresso dubbi sul fatto che l'Ayer Cut verrà mai pubblicata sotto la guida di James Gunn, non solo regista di una nuova versione della Task Force X con The Suicide Squad ma adesso anche co-ceo dei nuovi DC Studios e leader dell'appena nato DCU. Tuttavia, David Ayer ha spiegato di aver parlato proprio con James Gunn, e lasciato intendere che la pubblicazione della versione integrale di Suicide Squad 2016 potrebbe essere sul piatto: "Gli ho parlato qualche tempo fa" ha scritto il regista, riferendosi al collega. "Tutto con la giusta dose di pazienza. Ha il diritto di mettere insieme il suo nuovo universo prima di rivisitare il passato. Rallegrati. Cose buone stanno arrivando."

David Ayer ha parlato della versione director's cut di Suicide Squad sin da quando la versione cinematografica ufficiale è arrivata nelle sale di tutto il mondo nel 2016 come parte del DC Extended Universe: come ormai saprete, il film originale aveva un tono molto più dark, oltre ad un'intera sottotrama su una relazione tra Deadshot di Will Smith e Harley Quinn di Margot Robbie e la quasi totalità della performance di Jared Leto nei panni del Joker, che invece nel film uscito al cinema è presente solo in un paio di sequenze.

A questo proposito, secondo il regista la versione integrale di Suicide Squad è molto più bella di quella pubblicata da Warner Bros.