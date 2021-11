Suicide Squad: nuovi concept di Harley Quinn e un terrificante Incubus dalla Ayer Cut

Nelle ultime ore David Ayer ha pubblicato del nuovo materiale tratto dalla sua versione di Suicide Squad, quella che non abbiamo mai visto al cinema per volere della Warner, che ha invece rimaneggiato pesantemente il film di Ayer al montaggio finale e che ha portato all'esclusione di parecchie scene riguardanti il Joker di Jared Leto e altri.

Per questa volta, invece, Ayer non ha pubblicato materiale del Joker in Suicide Squad, bensì ha mostrato alcuni concept iniziali per il look del personaggio di Harley Quinn interpretato da Margot Robbie e una versione completamente differente, e terrificante, del villain Incubus. Se nell'immagine di Harley Quinn, Ayer commenta semplicemente scrivendo: "Concepts", in quella sul villain Incubus aggiunge una frecciatina polemica alla Warner, affermando: "Questo è il look che volevo io", e in effetti è una riprova delle sue affermazioni precedenti in cui sosteneva che la Ayer Cut avrebbe spaventato i produttori di Warner, che infine avrebbe deciso di optare per un altro tono del film.

Nel film uscito al cinema, Incubus - fratello dell'Incantatrice - era una mostruosità ricostruita in CGI e si è rivelato essere uno degli aspetti peggiori della pellicola nonché uno dei più criticati dai fan. Ayer così ci mostra quali erano le idee iniziali sul personaggio e il design che aveva in mente per lui.

I fan qualche tempo fa si erano mobilitati con l'hashtag #ReleaseTheAyerCut, soprattutto dopo l'ottimo riscontro della Snyder Cut, la versione di Justice League che avrebbe voluto portare al cinema Zack Snyder, che vide il suo lavoro modificato da Joss Whedon, subentratogli dopo le problematiche familiari del regista. La sceneggiatura di Suicide Squad di David Ayer rivela com'è cambiato il Joker, uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del primo film.