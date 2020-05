Suicide Squad: la Ayer Cut è legata a Justice League molto più di quanto pensiate

Ebbene sì: nella sua forma originale, quella poi manipolata e tagluzzata di continuo, la Ayer Cut di Suicide Squad era molto collegata alla Justice League di Zack Snyder, quasi fosse un aperitivo prima del pasto completo, almeno stando alle parole di David Ayer in risposta a un suo fan via Twitter.

Si legge infatti nel Tweet: "Sì, avevamo sincronizzato le trame - Suicide Squad era la rampa di lancio per Justice League, che avrebbe dovuto essere un grande arco narrativo diviso in due film, molto più ambizioso di quanto viso, di portata impressionante. Suicide Squad doveva essere l'antipasto per l'epopea di Zack. 'I piani miglior', come disse qualcuno".



L'ultima citazione fa riferimento a Uomini e Topi di Steinbeck, dove c'è la citazione "i piani migliori di topi e uomini folli spesso vanno a monte".



Il film sulla Task Force X della DC ha ricevuto all'epoca recensioni per lo più negative sia dai fan che soprattutto dai critici, che lo bocciarono su tutta la linea, ma già allora furono in molti a chiedersi quali e quante scene fossero rimaste in sala montaggio. E infatti, fin dall'uscita del suo film, Ayer aveva messo in chiaro che la sue visione originale era stata soggetta a diverse modifiche da parte della Warner Bros., e con l'annuncio della "Snyder Cut" di Justice League per HBO Max, il regista ha espresso precedentemente il suo interesse nel realizzare la sua versione di Suicide Squad.

“Il mio montaggio originale sarebbe molto facile da completare. Sarebbe incredibilmente catartico per me. È estenuante farsi prendere a calci in culo da tutti per un film che in realtà è passato tra le grinfie di Edward Mani di Forbice. Il vero film che ho realizzato io non è mai stato visto", ha scritto su Twitter il regista.



La Ayer Cut di Suicide Squad ha anche l'appoggio di James Gunn, regista del prossimo The Suicide Squad, soft-reboot del primo capitolo del franchise.