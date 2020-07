Suicide Squad, la Ayer Cut potrebbe includere altre scene con Batman

Dopo tutte le chiacchiere scatenate dalla voglia dei fan di voler vedere finalmente la Snyder Cut di Justice League, adesso la discussione si è spostata una volta ottenuto il via libera della Warner alla Ayer Cut di Suicide Squad, per cui è ufficialmente partita la campagna social che chiede a gran voce la distribuzione anche di questo film.

Ammesso che esista e che ci siano i modi per ottenerla, la Ayer Cut dovrebbe - a rigor di logica e seguendo quello che è stato dichiarato nel tempo da regista e attori coinvolti - contenere parecchie scene inedite di Jared Leto nei panni del Joker, ma non solo: la versione del regista di Suicide Squad dovrebbe anche includere altre scene con protagonista il Batman di Ben Affleck.

Come sapranno i fan che hanno visto la pellicola uscita nelle sale nell'agosto 2016, in Suicide Squad il Batman di Affleck compare in alcuni cameo/flashback in cui in pratica scopriamo che è il principale responsabile della cattura di ogni componente della Suicide Squad e del loro imprigionamento. Adesso, la Ayer Cut potrebbe estendere ulteriormente queste sequenze e introdurne altre di natura più action rimaste fuori dal montaggio finale della pellicola, quello visto in sala.

A rivelare l'esistenza di queste sequenze mai viste al cinema è stato un membro dello staff di stuntmen della pellicola, nello specifico proprio la controfigura di Affleck come Batman, Richard Cetrone: "C'erano alcune cose. Ho fatto qualche scena in più con la macchina, tipo cercare di entrarvi dentro o entrarci passando attraverso il tettuccio. Quindi sì, ho fatto qualcosa in più. Probabilmente ci sarebbe un po' più di Batman lì dentro", ha concluso Cetrone riferendosi alla Ayer Cut del film.

Come sappiamo Suicide Squad ha incassato ben 746 milioni di dollari, ma non è stato accolto per niente bene dalla critica. Il prossimo anno è in arrivo il soft reboot di James Gunn, The Suicide Squad.