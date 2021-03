Suicide Squad, Ayer Cut? Il regista ci spera ancora: 'C'è posto per più versioni'

Ora che Zack Snyder's Justice League è finalmente arrivato sugli schermi e che è stato decretato il successo dell'operazione portata avanti da Warner Bros., c'è chi spera che non si tratti solo di un caso isolato, ma di un precedente esemplare. Tra questi vi è David Ayer, il regista di Suicide Squad.

Dopo che la Justice League di Zack Snyder ha dimostrato di poter tenere ancora alta l'attenzione su un film realizzato più di quattro fa, e la cui versione teatrale non aveva raccolto il favore di critica e pubblico, i social e lo stesso regista di Suicide Squad hanno riportato in auge la conversazione di una versione integrale del film di Ayer, e l'hashtag #ReleaseTheAyerCut continua a spopolare sul web.

Ma dato che Ann Sarnoff, CEO dei WarnerMedia Studios, ha espresso un no categorico in merito all'uscita dell'Ayer Cut, EW! ha pensato di chiedere proprio a David Ayer cosa ne pensasse di una simile operazione, e se è possibile che questa possa generare un trend di Director's Cut et similia.

"Credo gli studios ora vedano come possano coesistere più versione: c'è ciò che è canon, e ciò che non è canon. I fan semplicemente vogliono toccare con mano. Amano i personaggi, e vogliono soltanto passare più tempo con loro" ha risposto il regista "E adesso gli spettatori sono più sofisticati per quanto riguarda la realizzazione dei film, vogliono esserne partecipi. C'è spazio per cose differenti, versioni differenti, risorse differenti vengono condivise con l'audience. E credo che ciò aiuti a rafforzare la comunità".

"Ma il merito va a Warner Bros. per aver sostenuto Zack e aver avuto il coraggio di esplorare la sua visione" aggiunge infine, elogiando la scelta creativo-produttiva degli studios.

Non ci resta dunque che vedere se Sarnoff e soci cambieranno idea sull'Ayer Cut, e se davvero questa potrà essere l'inizio di una nuova era.