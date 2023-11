Suicide Squad, la Ayer Cut 'cambierà il corso della storia' secondo il regista

Nonostante il DC Extended Universe sia destinato a concludersi con l'avvento del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, il criticato Suicide Squad di David Ayer è destinato ad accompagnarci ancora per parecchio tempo. Nonostante non possa vantare una fan base come quella della Snyder Cut, anche la Ayer Cut è molto richiesta.

Da tempo David Ayer sostiene che la versione finale del film distribuita nei cinema non è per niente simile a quella che stava realizzando: sarebbero state inserite canzoni orecchiabili, il finale sarebbe stato completamente cambiato e la società che si è occupata del trailer avrebbe cambiato completamente il tono del film. Inoltre, il regista avrebbe affrontato anche l'eliminazione di Steppenwolf nel corso della pre-produzione.



Ayer ha praticamente confermato che James Gunn aiuterà nella distribuzione della Ayer Cut. Su X, il regista ha ribadito il suo sostegno al DCU di Gunn e ha chiesto ai fan di smettere di attaccare il regista di Superman: Legacy. Il regista di Guardiani della Galassia è impegnato nel casting del film: l'ultima novità riguarda l'ingaggio di Nicholas Hoult per il ruolo di Lex Luthor.

È difficile che un'uscita della Ayer Cut attualmente possa essere un vantaggio per lo studio, soprattutto perché non c'è alcuna possibilità che venga integrato nel DCU e l'impegno economico sarebbe gravoso.

Voi cosa ne pensate? Nel frattempo, potete recuperare su Everyeye la recensione di Suicide Squad, diretto da David Ayer.