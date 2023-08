Suicide Squad, la Ayer Cut deve attendere: 'Gunn deve lanciare il DCU senza drammi'

Per David Ayer non ci sono mai stati dubbi: la sua versione final cut di Suicide Squad era la migliore. , ma malgrado le altissime aspettative su una più recente uscita, i fan potrebbero rimanere delusi.

Quando un utente Twitter ha chiesto al regista di Suicide Squad di confermare i recenti rumor sul rilascio di Suicide Squad - Ayer's Cut prima del riavvio del DCU, la replica del regista, però, è stata inaspettata, smentendo tutte le voci. Per la Ayer's Cut si dovrà attendere (forse) tempi diversi a giudicare dalle parole di un tweet del regista di Suicide Squad: "[...] Gunn mi ha detto che il progetto sarebbe stato pubblicato a suo tempo, lui merita assolutamente di lanciare il nuovo DCU senza il 'peso' dei vecchi progetti". Sembrerebbe, dunque, che la Ayer's Cut vedrà luce non prima del 2025 e probabilmente anche dopo.

Suicide Squad che ha dato vita all'iconica Harley Quinn di Margot Robbie rappresenta un capitolo molto tormentato del DCEU, e l'esigenza della Ayer's Cut ne associa il destino a quello ben più turbolento di Justice League e di Zack Snyder. A ogni modo, sembrerebbe che le vicende e la nascita della Suicide Squad così come è stata pensata da David Ayer avrà il suo momento: per Ayer, infatti, dopo le riprese la trama di Suicide Squad è stata mutilata e soltanto la Ayer's Cut potrà far comprendere il vero intento di Suicide Squad.